Billions prendra officiellement fin avec sa saison 7. On connait sa date de diffusion

22/06/2023

Showtime a officiellement confirmé que sa série Billions se terminerait avec sa saison 7 à venir.



L'ultime saison du drame financier débutera d'abord sur Paramount+ le vendredi 11 août, et sera ensuite diffusé par Showtime le dimanche 13 août.



Plus tôt cette année, la co-star de la série Dan Sodder a annoncé durant une interview que la dernière saison de Billions était en chemin, en se demandant après coup s'il avait le droit de le dire...



La saison finale de Billions accueillera Damian Lewis, qui reprendra son rôle de Bobby “Axe” Axelrod dans des épisodes. Dans les nouveaux épisodes, on pourra vois la fin de certaines alliances, de vieilles blessures utilisées contre des personnages, des loyautés testées, d'énormes trahisons, des ennemis qui deviennent amis...



Showtime développe aussi des spin-off potentiels pour Billions, qui incluent Millions (sur des trentenaires qui veulent devenir des rois de la finance à Manhattan) et Trillions (basée sur les histoires fictionnelles des personnes les plus riches de la planète). Un spin-off basé à Miami, et un basé à Londres sont aussi envisagés.

