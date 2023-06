The Chi: une date et un teaser pour la saison 6

News Séries

2023 - Showtime

Showtime a dévoilé une date et un trailer pour la saison 6 de The Chi.

Le drame reviendra le dimanche 6 août sur Showtime, et sera disponible dès le vendredi 4 août sur Paramount+ aux USA.





Dans le teaser on peut voir un aperçu de Kevin, Jake et Papa, qui ne sont vraiment plus des enfants.Dans cette saison, les personnages connaitront de grands moments, dans le bon sens comme dans le mauvais. De grands rêves seront enfin réalisés, mais auront un grand coût. Tout le monde sera testé de manière inimaginable alors qu'ils calculent les risques et les récompenses de leurs prochaines actions.

