Nine Perfect Strangers renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/06/2023 à 15h58 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Hulu

Voilà une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas: Nine Perfect Strangers, qui avait été présentée comme une mini-série, diffusée en 2021, vient d'être renouvelée pour une saison 2.

Nicole Kidman sera de retour dans son rôle de Masha, alors que Murray Bartlett (le gérant de l'hôtel dans la saison 1 de The White Lotus) viendrait compléter l'affiche. La saison 2 accueillera aussi Maisie Richardson-Sellers (Legends of Tomorrow), Liv Ullmann (Two Lives), Dolly De Leon (Triangle of Sadness) et Aras Aydin.



Adaptée du roman du même nom de Liane Moriarty, la première saison de Nine Perfect Strangers prenait place à Tranquillum, un mystérieux resort de bien-être dirigé par la non moins énigmatique Masha. Neuf personnes sont arrivées pour un séjour relaxant, mais ont déterré de grands secrets les concernant eux-mêmes, et le personnel de Tranquillum. La seconde saison suivra une intrigue similaire, mais cette fois dans les Alpes Suisse.



C'est la seconde fois qu'une adaptation d'un roman de Moriarty, sensé être une mini-série, a été renouvelé, après Big Little Lies sur HBO, qui avait aussi Nicole Kidman au casting, et qui était aussi créée par David E. Kelley.

Source : TV Line