Revue de presse: Glamorous

Seriesaddict.fr le 23/06/2023 à 16h49 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

Hier, Netflix a lancé sa nouvelle série, Glamorous.



Glamorous suit la vie de Marco de Mejia, un jeune homme queer au genre non conformiste qui semble être coincé, jusqu'à ce qu'il trouve un job, travaillant pour la légendaire reine du maquillage Madolyn Addison. C'est la première chance pour Marco de savoir ce qu'il veut faire de sa vie, qui il est et ce que signifie pour lui le fait d'être queer.



Le casting est mené par Miss Benny, et Kim Cattrall.



La presse est, comme souvent en ce moment, mitigée:



La série rempli bien sa mission: être une histoire de passage à l'âge adulte sincère et positive avec des gags légers qui parlent à son audience cible.

-- Variety/Alison Herman



Si Glamorous est, à la base, une histoire standard d'un personnage qui se retrouve en dehors de sa zone de confort, la performance de Miss Benny est si magnétique qu'elle attire l'attention des téléspectateurs.

-- Decider/Joel Keller



Glamorous est superficiellement similaire à Ugly Betty, et elle a certains personnages secondaires attachants. Mais la star d'Ugly Betty était adorable. Marco est tout sauf adorable.

-- The Telegraph/Anita Singh



La série parle énormément de courage et d'ambition, mais se contente de choix simples et prévisibles presque à chaque fois. Finalement, sa superficialité la condamne à se priver de ce que Marco passe toute la saison à chercher: une estime de soi authentique.

-- The Hollywood Reporter/Angie Han



Glamorous ne fonctionne pas. Elle manque d'originalité, empruntant à Glee, Gossip Girl, Le Diable s'habille en Prada, A Star is Born, et toutes les œuvres où le héros essaie de réaliser ses rêves...

-- The Guardian/Lucy Mangan



