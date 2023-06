Breeders: une date pour la quatrième et dernière saison

News Séries

La saga menée par Martin Freeman et Daisy Haggard, Breeders, va officiellement prendre fin.

La quatrième saison de la comédie noire familiale débutera le lundi 31 juillet, avec les deux premiers épisodes de sa saison de 10 épisodes.



Cinq ans ont passé depuis la dernière fois que l'on a vu la famille Worsley. Dans la saison 3, Paul (Freeman) et Ally (Haggard) étaient au bord de la rupture, Jim (Alun Armstrong) et Jackie (Joanna Bacon) étaient dans la tourmente, Luke a trouvé une relation et Ava a essayé d'en soigner une ancienne.



La saison 4 de Breeders amènera le plus grand challenge parental que Paul et Ally ont jamais connu, alors que Luke (Oscar Kennedy), 18 ans, lance une information pendant le repas de noël, qui va changer les vies de tout le monde pour toujours. Ava, 16 ans, rencontre et tombe immédiatement sous le charme du charismatique Holly (Jessie Williams). Paul et Ally continuent d'essayer, d'échouer et de recommencer alors qu'ils font face à de nouveaux challenges parentaux.

