High Desert annulée par Apple TV+ après une seule saison

le 03/07/2023

Apple TV+ a décidé d'annuler High Desert, sa dramédie menée par Patricia Arquette, après une seule saison.

On ne saura jamais ce qui est arrivé à Peggy (Arquette) dans la fin explosice de la première, et seule saison de High Desert.





C'est l'actrice elle-même qui a révélé l'information dans une vidéo Instagram, expliquant que beaucoup se demandaient si il y aurait une seconde saison, et qu'elle venait d'apprendre qu'il n'y en n'aurait pas, et que c'était triste pour tout le monde.La série, qui mettait aussi en scène Matt Dillon et Bernadette Peters , suivait Peggy, une addict qui tentait de décrocher de temps en temps, qui décidait de prendre un nouveau départ suite à la mort de sa mère (Peters). Elle a pris la décision de devenir détective privé, ce qui lui permet de tester ses nombreux dons uniques, mais qui la met aussi en sérieux danger.Le casting était complété par Christine Taylor Rupert Friend et Keir O’Donnell

