Single Drunk Female et The Watchful Eye annulées sur Freeform

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/07/2023 à 17h47 par Amelie Brillet | Agenda | 1

2023 - Freeform

Freeform fait le ménage ! La chaîne a annulé sa comédie Single Drunk Female après deux saisons, et son drame The Watchful Eye après une seule saison.

Single Drunk Female suivait Samantha Fink (jouée par Sofia Black-D'Elia), une alcoolique dans la vingtaine obligée de devenir sobre et de retourner vivre chez sa mère Carol (Ally Sheedy) après avoir touché le fond à New York.



Dans la saison 2, Sam était sobre depuis un an et demi, et sentait enfin qu'elle vivait une vie digne d'être célébrée. Le casting était complété par Sasha Compere, Lily Mae Harrington, Garrick Bernard et Ian Gomez.



The Watchful Eye a débuté le 30 janvier dernier, et mettait en scène Mariel Molino dans le rôle d'Elena Santos, une nounou à temps complet pour un riche veuf, Matthew (Warren Christie) dans l'immeuble historique de Manhattan, le Greybourne. Elena a été engagée après que la femme de Matthew, Allie, s'est jetée du balcon de leur appartement, déclenchant le mystère de la personne réellement derrière sa mort.





Dans le désormais series finale du 27 mars, le mystère a été résolu, mais d'autres intrigues, qui ne seront jamais résolues, sont apparues.Le casting était complété par Kelly Bishop, Amy Acker, Jon Ecker, Aliyah Royale et Lex Lumpkin.

Source : TV Line