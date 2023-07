FROM renouvelée pour une saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/07/2023 à 18h09 par Amelie Brillet | Agenda | 1

2023 - MGM+

MGM+ a renouvelé sa série FROM pour une troisième saison.

La série d'horreur/science-fiction va continuer à torturer ses habitants avec la troisième saison de FROM, qui devrait débuter l'année prochaine.





La série met en scène Harold Perrineau dans le rôle du shérif d'une ville mystérieuse qui piège tous ceux qui y entrent et les empêche de partir. Catalina Sandino Moreno David Alpay et Ricky He mènent le casting d'ensemble.Suite au cliffhanger épique de la saison 2, la fuite deviendra une réalité très tentante, alors que la vraie nature de la ville commence à être comprise, et que les habitants commencent à se défendre contre les horreurs qui les entourent.FROM a débuté l'année dernière, quand MGM+ s'appelait toujours Epix. La seconde saison a commencé en avril, et vient de se terminer. Elle est la seconde série la plus regardée du dtreamer, après Godfather Of Harlem.

Source : TV Line