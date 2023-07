The Morning Show: une date et des photos pour la saison 3

News Séries

03/07/2023

2023 - Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé une date exacte pour la troisième saison de The Morning Show.

Le drame reviendra avec deux épisodes le mercredi 13 septembre. Un épisode par semaine sera ensuite diffusé, jusqu'au season finale du 8 novembre, pour un total de 8 épisodes.



Le streamer a aussi dévoilé des photos de la nouvelle saison, avec un premier aperçu des nouveaux venus Jon Hamm (Mad Men) qui jouera le titan de l'industrie Paul Marks, et Nicole Beharie (Sleepy Hollow), qui jouera la nouvelle reporter Christina Hunter. On peut aussi voir un aperçu des personnes que l'on connait déjà bien, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass, Karen Pittman, Greta Lee et Julianna Margulies.





Source : TV Line