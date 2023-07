Nouvelles séries TV juillet 2023 : Justified: City Primeval, Twisted Metal...

News Séries

Seriesaddict.fr le 06/07/2023 à 15h31 par Amelie Brillet | Agenda | 0

Justified: City Primeval - 2023 - FX

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en juillet 2023 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de juillet :



VENDREDI 7 JUILLET



The Horror of Dolores Roach - Prime Video

Synopsis : "Magic Hands" Dolores Roach est libérée de prison après 16 ans et revient à Washington Heights, qui a sévèrement été gentrifié, avec 200 dollars en poche et les vêtements sur son dos. Avec son petit ami disparu, sa famille qui n'est plus là depuis longtemps et son appartement maintenant occupé par des étrangers, Dolores trouve du répit dans le restaurant Empanada Loca au coin de la rue, le seul vestige de son ancienne vie.

Note d'envie de voir la série : 7/10