Sex Education prendra fin avec sa saison 4. Découvrez la date et le teaser

08/07/2023

Netflix a annoncé que sa série Sex Education prendrait fin avec sa saison 4.

La dramédie anglaise, qui a été renouvelée en septembre 2021, diffusera ses 8 derniers épisodes le jeudi 21 septembre.





Dans l'ultime saison, Otis et Eric seront face à une nouvelle frontière: leur premier jour à l'université de Cavendish Sixth Form. Eric est nerveux à l'idée de mettre en place sa nouvelle clinique, alors qu'Otis prie pour qu'ils ne soient plus des losers. Mais tout le monde est choqué par le progressisme de l'université, qui propose des cours de yoga quotidiens dans le jardin commun, un groupe d'élèves populaires parce qu'ils sont gentils...Sex Education suit les soucis sexuels et les drames d'une classe d'étudiants anglais. Le casting se compose de Asa Butterfield Kedar Williams-Stirling , Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie , Samantha Spiro, Jim Howick , Rakhee Thakrar et Daniel Ings Dans la saison 4, ils seront rejoints par Daniel Levy (Schitt’s Creek), Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze) ou encore Jodie Turner-Smith (Anne Boleyn)

