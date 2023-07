Invasion: une date pour la saison 2 de la série SF d'Apple TV+

News Séries

09/07/2023

Apple TV+

Apple TV+ a enfin dévoilé une date pour la seconde saison d'Invasion, plus d'un an et demi après la diffusion de sa première saison.

La saison 2 d'Invasion débutera le mercredi 23 août avec le premier de ses 10 épisodes. Un épisode sera diffusé chaque semaine, jusqu'au season finale du 25 octobre.



Co-créée par Simon Kinberg et David Weil, Invasion est décrite comme un drame de science-fiction bouleversant, mené par ses personnages, qui suit une invasion alien selon différentes perspectives à travers le monde.



La seconde saison reprendra quelques mois après les événements de la fin de la première saison, où les aliens étaient passés à la vitesse supérieure avec une guerre totale contre les humains.



Le casting est composé de Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland et Tara Moayedi. Ils seront rejoints dans la saison 2 par Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor et Naian González Norvind.



Le streamer a aussi dévoilé des photos de la nouvelle saison:





Source : TV Line