Reservation Dogs prendra fin avec sa saison 3

09/07/2023

2023 - FX

FX a annoncé que la troisième saison de sa série Reservation Dogs, qui débutera le mercredi 2 août prochain, sera la dernière.

Sterlin Harjo, le créateur de la série, a annoncé la nouvelle sur Instagram en expliquant que c'était la bonne décision, créativement, pour la série. Il a continué en expliquant qu'il avait toujours su où il voulait que l'histoire prenne fin. En écrivant la troisième saison, ses producteurs et lui se sont rendus compte que la fin de la saison 3 serait le series finale parfait.



La comédie de 30 minutes suit un groupe d'adolescents qui grandissent dans une réserve native américaine dans l'Oklahoma. Tout le casting indigène, les auteurs et les réalisateurs sont indigènes.



La chaîne a aussi dévoilé un trailer officiel pour la troisième et dernière saison de Reservation Dogs:





Source : TV Line