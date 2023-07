The Other Black Girl : une date pour la nouvelle série Hulu

News Séries

The Other Black Girl - 2023 - Hulu

Hulu a programmé sa nouvelle série The Other Black Girl.

C'est le mercredi 13 septembre que la chaîne de streaming Hulu lancera sa toute nouvelle série adaptée des romans de Zakiya Dalila Harris, The Other Black Girl.



La série suit Nella, une assistante éditoriale, qui en a assez d'être la seule fille noire de son entreprise. Alors, elle est ravie quand Hazel est embauchée. Mais quand l'étoile Hazel commence à monter, Nella se déchaîne et découvre que quelque chose de sinistre se passe dans l'entreprise.



Les 10 épisodes de cette première saison seront disponibles d'un coup.



























Serez-vous au rendez-vous ?

