Revue de presse: Justified: City Primeval

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/07/2023 à 14h48 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2023 - FX

Mardi, FX a lancé sa nouvelle série, sequel de Justified, Justified: City Primeval.couper ici]



Dans Justified: City Primeval, Raylan est maintenant basé à Miami, et partage sa vie entre sa profession de Marshall, et son rôle de père à mi-temps pour sa fille de 14 ans. Une rencontre l'envoie à Detroit, où il croise la route d'un sociopathe violent qui a déjà échappé à la police, et s'apprête à recommencer à frapper.



Le casting est bien sur mené par Timothy Olyphant, et est complété par Boyd Holbrook ou encore Adelaide Clemens.



C'est toujours difficile de faire une suite digne de ce nom, mais apparemment, l'équipe s'en est très bien sortie, puisque les critiques sont, dans l'ensemble, excellentes:



La série est un mélange parfait entre le passé et le présent, qui fonctionne jusqu'au season finale. Les surprises de fin de saison sont si parfaites et satisfaisantes qu'on ne peut qu'espérer que ce reboot n'en est qu'à ses débuts.

-- The Daily Beast/Nick Schager



Raylan Givens, peut-être le héros télé le plus cool du 21ème siècle, nous revient au moment parfait. Espérons qu'il continue sur sa lancée.

-- Collider/Robert Brian Taylor



L'idée de le déplacer dans un nouveau monde, un monde dérivé d'un autre roman d'Elmore Leonard dans lequel Givens n'apparaît même pas, le garde intéressant et surprenant. Il y a quelque chose d'émouvant et de rare, de voir deux acteurs dans la cinquantaine (Olyphant et Aunjanue Ellis) avec des décennies d'expérience trouver cette dynamique ensemble.

-- Vanity Fair/Richard Lawson



Les meilleurs reboots ou sequel prennent ce qu'il y a de génial dans l'original, en ajoutant quelque chose de nouveau. C'est exactement ce que Justified: City Primeval nous propose.

-- Pittsburgh Tribune-Review/Rob Owen



La plupart de mes critiques envers Justified: City Primeval sont vraies, mais mineures. Plus souvent, la série réussit ce qui est quasi-impossible: elle prend une série qui a eu une fin parfaite, et réouvre ce monde avec confiance, réussissant à tenir debout par elle-même tout en honorant le passé.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



Regardez le trailer de la série Justified: City Primeval :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Justified: City Primeval