Revue de presse: Twisted Metal

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/07/2023 à 10h14 par Charlotte Papet | Revue de Presse | 0

Twisted Metal - 2023 - Peacock

Aujourd'hui, Peacock lance sa nouvelle série Twisted Metal.

Twisted Metal est la nouvelle série complètement barrée de la chaîne Peacock adaptée d'une série de jeux vidéo. Comédie d'horreur, elle met en scène un homme à qui l'on offre l'espoir d'une vie meilleure, seulement si il réussit à livrer un colis dans une terre post-apocalyptique. Avec l'aide d'un voleur de voitures, il fera face à des ennemis sauvages et d'autres dangers sur la route.



Au casting, nous retrouvons Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church ou encore Neve Campbell.



Côté critiques, la série semble diviser :



Il s'agit d'une aventure époustouflante, méchamment drôle, sérieusement tordue et bourrée d'action qui nous donne envie d'en voir plus. Imaginez "Mad Max" qui rencontre "A Clockwork Orange", avec un peu de "The Last of Us" saupoudrée de "The Walking Dead".

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



Si "The Last of Us" excelle dans la terreur rampante et la terreur existentielle, "Twisted Metal" se rend compte que parfois l'attrait du genre post-apocalypse réside dans le simple plaisir de vivre par procuration à travers un héros sympathique qui traverse le paysage américain.

-- San Francisco Chronicle/Zaki Hasan



Le passage à la comédie fonctionne également dans la majorité, grâce à une excellente équipe de scénaristes qui comprend Rhett Reese et Paul Wernick de Zombieland et Deadpool, et une équipe de personnages qui embrassent le monde étrange dans lequel ils ont été jetés. Twisted Metal peut parfois être un petit gâchis décousu, mais cela fonctionne surtout quand il touche le gaz.

-- Vanity Fair/Richard Lawson



Comme tant de séries de streaming modernes, Twisted Metal donne l'impression que cela fonctionnerait bien mieux comme film que comme une mini-série. Aussi délicat que soit cet équilibre tonal, il est beaucoup plus facile à maintenir pendant deux heures plutôt que 10.

-- Entertainment Weekly/Christian Holub



"Twisted Metal" n'a pas de défaut car c'est une adaptation de jeu. Ses défauts expliquent toujours pourquoi "The Last of Us" était une exception à la règle. Copier le livre de jeu de cette série n'est pas une formule infaillible pour réussir. L'histoire de "Twisted Metal" est mince et remplie de facilités.

-- Variety/Alison Herman



Regardez le trailer de la série Twisted Metal :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Twisted Metal