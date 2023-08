Pas de saison 2 pour la série Up Here

News Séries

Up Here - 2023 - Hulu

Hulu a annulé sa série Up Here.

C'est officiel, la série Up Here ne reviendra pas avec une deuxième saison. La chaîne de streaming Hulu a décidé de mettre un terme à celle-ci après une seule saison.



Pour rappel, Up Here est une comédie romantique musicale se déroulant à New York dans les derniers jours de 1999, suivant l'histoire extraordinaire d'un couple ordinaire, alors qu'ils tombent amoureux - et découvrent que le plus grand obstacle pour trouver le bonheur ensemble pourrait bien être eux-mêmes - et le perfide monde de souvenirs, d'obsessions, de peurs et de fantasmes qui vit dans leur tête.



La première et unique saison de la série se compose de 8 épisodes.



