Nouvelles séries TV août 2023 : Strange Planet, Ahsoka, One Piece...

le 04/08/2023

Ahsoka - 2023 _ Disney+

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en août 2023 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois d'août :



VENDREDI 4 AOUT



The Lost Flowers of Alice Hart - Amazon Prime Video

Synopsis : L'enfance violente d'Alice a jeté une ombre sombre sur sa vie d'adulte. Après une tragédie familiale dans laquelle elle a perdu son père abusif et sa mère aimante, Alice, neuf ans, doit vivre avec sa grand-mère June sur une ferme de fleurs où elle apprend qu'il y a énormément de secrets dans sa famille.

Note d'envie de voir la série : 7/10