Pas de saison 2 pour la série Suspicion sur Apple TV+

Suspicion - 2022 - Apple TV+

Apple TV+ vient d'annuler sa série Suspicion.

Un an et demi après le lancement de la série Suspicion sur la chaîne de streaming Apple TV+, le sort de celle-ci est scellé : elle ne reviendra pas pour une deuxième saison.



Basée que le drame israélien, Suspicion est un thriller qui suit cinq britanniques accusés d’avoir kidnappé le fils d’une baronne des médias. Ils s’engagent dans une course contre la montre pour prouver leur innocence, mais qui les croira ? Et disent-ils la vérité ?



La série se compose de 8 épisodes.



Que pensez-vous de cette annulation ?

