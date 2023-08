Disenchantment se terminera avec sa cinquième partie

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/08/2023 à 08h37 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Disenchantment - 2022 - Netflix

Netflix a annulé sa série Disenchantment !

C'est (bientôt) terminé pour Princess Bean et ses aventures à Dreamland ! La chaîne de streaming Netflix a annoncé que la cinquième partie de la série Disenchantment serait la dernière !



Les 10 épisodes de cette nouvelle et dernière saison seront disponibles le vendredi 1er septembre.



Pour rappel, la série Disenchantment est une création de Matt Groening. Elle se déroule dans le royaume médiéval de Dreamland et raconte les mésaventures de Bean, une jeune princesse alcoolique, son compagnon elf Elfo et son démon personnel Luci. Sur leur chemin, le trio rencontrera des ogres, des esprits, des trolls ou encore des humains idiots.



Que pensez-vous de cette annulation ? Avez-vous hâte de découvrir la cinquième partie de la série ?

Source : TV Line