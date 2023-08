Pas de saison 2 pour City on Fire

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/08/2023 à 11h18 par Charlotte Papet

City on Fire - 2023 - Apple TV+

Apple TV+ vient d'annuler sa série City on Fire.

C'est officiel, la série City on Fire ne reviendra pas pour une deuxième saison.



La chaîne de streaming Apple TV+ a décidé de ne pas renouveler sa nouveauté.



City on Fire est une drame qui raconte l'histoire d'un étudiant à l'université, tué à Central Park, le 4 juillet 2003. L'enquête connecte une série d'énormes incendies mystérieux, la scène musicale de la ville et une riche famille qui cache de nombreux secrets.



La première et unique saison de la série s'est terminée en juin dernier.



Avez-vous suivi la série ? Que pensez-vous de cette annulation ?

