Une saison 3 pour The Summer I Turned Pretty

Seriesaddict.fr le 07/08/2023 à 09h19 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Summer I Turned Pretty - 2023 - Amazon

Amazon Prime Video a renouvelé sa série The Summer I Turned Pretty pour une troisième saison !

Excellente nouvelle pour les fans de la série The Summer I Turned Pretty sur Amazon, la chaîne de streaming vient de commander une troisième saison composée de 10 épisodes !



Une annonce précoce alors que la saison 2 est actuellement en diffusion tous les vendredis. Pour rappel, le season finale est prévu pour le 18 août.



The Summer I Turned Pretty est un drame don't voici le synopsis : Durant ses vacances annuelles dans sa maison au bord de la plage, Belly retrouve ses amis, Susannah et les frères Jeremiah et Conrad, et se retrouve au cœur d'un triangle amoureux avec les frères.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Qui a suivi les deux premières saisons ?

Source : TV Line