Revue de presse: The Lost Flowers of Alice Hart

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/08/2023 à 12h29 par Charlotte Papet | Revue de Presse | 0

The Lost Flowers of Alice Hart - 2023 _ Amazon

Aujourd'hui, Amazon Prime Video lance sa nouvelle série The Lost Flowers of Alice Hart.

The Lost Flowers of Alice Hart est un drame qui raconte l'enfance violente d'Alice qui a jeté une ombre sombre sur sa vie d'adulte. Après une tragédie familiale dans laquelle elle a perdu son père abusif et sa mère aimante, Alice, neuf ans, doit vivre avec sa grand-mère June sur une ferme de fleurs où elle apprend qu'il y a énormément de secrets dans sa famille.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Alycia Debnam Carey, Sigourney Weaver ou encore Alexander England.



Côté critiques, la série est appréciée :



Cette série ne conviendra pas à tout le monde, compte tenu de ses nombreuses scènes de violence conjugale d'une brutalité écrasante et des conséquences dévastatrices de telles actions purement perverses. Pourtant, au moment où nous atteignons la finale et l'une des séquences de clôture les plus émouvantes de toutes les séries cette année, "Alice Hart" a gagné sa place en tant qu'histoire importante et inspirante de l'autonomisation des femmes et de la nature incroyablement résiliente des femmes qui ont enduré tant et pourtant refusent de laisser quiconque atténuer leur lumière brillante.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



Weaver est entourée de performances solides, de scénarios bien interconnectés et d'étendues de beauté naturelle; néanmoins, la mini-série lui appartient.

-- Boston Globe/Matthew Gilbert



"Lost Flowers" rappelle que lorsqu'il est manipulé avec compétence, sophistication et une certaine retenue, le mélodrame peut être aussi satisfaisant que tout autre style de narration.

-- The New York Times/Mike Hale



Au cours de sept épisodes, le réseau complexe de mensonges de June commence à se défaire, mais même pour ceux qui n'ont pas lu le matériel source, les graines sont toutes plantées assez tôt pour que les rebondissements parfois savonneux de l'intrigue, qui font partie de l'attrait du roman, soient toujours judicieusement construits.

-- Entertainment Weekly/Christian Holub



L'histoire est des métaphores au-dessus des métaphores au-dessus des métaphores alors qu'elle explore l'héritage générationnel de la maltraitance, mais son récit global mince et en particulier ses personnages secondaires se perdent fréquemment dans l'effort de visualiser ces métaphores.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



Regardez le trailer de la série The Lost Flowers of Alice Hart :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de The Lost Flowers of Alice Hart