Revue de presse: Strange Planet

Aujourd'hui, Apple TV+ lance sa nouvelle série Strange Planet.

Créée par l'excellent Dan Harmon, Strange Planet est une série d'animation qui se base sur le concept de Nathan W. Pyle. La série se déroule sur une planète étrange, non sans ressemblances avec la nôtre, où fusent des réflexions aussi hilarantes que poignantes sur la vie, l'amour et l'amitié, formulées de manière très spéciale.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Hannah Einbinder, Danny Pudi ou encore Lori Tan Chinn.



Les critiques sont plutôt optimistes :



Lumineuse, douce et joyeuse, même si la série est particulièrement préoccupée par la mortalité, elle est, comme la satire, très attentionnée - sensible à la fragilité humaine mais compréhensive, pleine d'espoir, plus engagée dans nos possibilités que dans nos limites.

-- Los Angeles Times/Robert Lloyd



Bien qu'entièrement adapté aux enfants, l'humour doux mais pointu de "Strange Planet" aborde toutes sortes de problèmes qui font que nous, humains adultes, nous nous sentons comme de petits enfants perdus la plupart du temps - ou comme des êtres non formés qui, soyons honnêtes, le sont réellement.

-- San Francisco Chronicle/Bob Strauss



La simplicité ironique de "Strange Planet", dans ses images ou quadrants simples, se tend lorsqu'on lui demande de prendre en charge une prémisse d'environ 20 minutes. Mais elle devient aussi un animal différent, explorant, disons, l'invention du transport aérien et son effet sur l'esprit des "êtres", comme elle appelle toute la race humaine.

-- Wall Street Journal/John Anderson



Les sentiments clairs donnent un sens au vocabulaire attachant des êtres – bien qu'incohérent et parfois exagéré – et donnent à la série une gravité unique. Le plus souvent, "Strange Planet" est mignonne et délicieuse. Mais quand elle s'installe dans ses rêveries plus éphémères et ses pensées universelles, c'est plus que mignon : c'est drôle et c'est chaleureux...

-- The New York Times/Maya Phillips



Strange Planet est assez douce pour les enfants, mais elle ressemble d'avantage à une série d'enfants pour adultes. Cela peut être une très bonne chose, selon vos goûts et votre humeur.

-- The Hollywood Reporter/Angie Han



