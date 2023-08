Revue de presse: Painkiller

News Séries

Painkiller - 2023 - Netflix

Hier, Netflix lançait sa nouvelle série Painkiller.

Painkiller est un drame mettant en scène une version fictive des événements qui explore certaines origines et conséquences de la crise des opioïdes aux Etats-Unis, mettant en lumière les histoires des auteurs, des victimes et des chercheurs de vérité dont les vies ont été bouleversées à jamais par l'invention de l'OxyContin.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Taylor Kitsch, Uzo Aduba ou encore Matthew Broderick.



Les critiques sont partagées mais semblent un peu plus négatives que positives :



Grâce à son récit complet d'une tragédie nationale encore opportune et évitable et aux performances efficaces qui complètent ces réalités, Painkiller fonctionne comme le propre mécanisme de libération temporelle d'Oxy. Sa dévastation persiste.

-- New York Magazine (Vulture)/Roxana Hadadi



Passé les premiers épisodes, "Painkiller" vire parfois à la propagande lourde, alors que nous voyons comment les principaux scénarios respectifs se déroulent comme une sorte de jeu de moralité. Pourtant, c'est un travail inestimable et parfois d'une efficacité déchirante.

-- Chicago Sun-Times/Richard Roeper



Painkiller pourrait valoir la peine d'être surveillée pour quiconque souhaite en savoir plus sur l'épidémie. Cependant, de bien meilleurs projets sur les crises existent - et celui-ci se présente comme un potentiel gaspillé.

-- The A.V. Club/Saloni Gajjar



Après Dopesick, qui a parcouru un terrain remarquablement similaire, il est difficile d'affirmer que nous avions besoin d'une autre représentation de la collusion tripartite de la pharma, des cliniciens et des victimes. C'est une histoire racontée de manière plus complète, convaincante et, surtout, émouvante, ailleurs.

-- The Independent/Nick Hilton



Plus que tout, Painkiller est inutilement léger dans un sens fondamental. Les personnages sont presque tous rendus superficiels et il y a un manque de patience persistant qui expose les acteurs à l'échec. Au moment où nous arrivons à la fin, tout s'enchaîne un peu trop bien alors que la vérité de cette histoire est beaucoup plus compliquée.

-- Collider/Chase Hutchinson



