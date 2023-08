HBO commande la série The Franchise

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/08/2023 à 10h58 par Charlotte Papet | Agenda | 0

HBO a commandé une comédie intitulée The Franchise.

C'est officiel, la chaîne HBO a donné son feu vert pour la série The Franchise.



The Franchise est une comédie dans laquelle l'équipe d'un film de franchise mal aimé se bat pour sa place dans un univers cinématographique sauvage et indiscipliné.



Le showrunner n'est autre que Jon Brown (Avenue 5). A la production, Armando Iannucci sera aux commandes et la réalisation a été confiée à Sam Mendes.



Côté casting, nous retrouverons Himesh Patel et Aya Cash.



Source : TV Line