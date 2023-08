Still Up : Apple TV+ programme sa nouvelle série

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/08/2023 à 10h59 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Still Up - 2023 - Apple TV+

Apple TV+ vient de programmer sa nouvelle série Still Up.

Still Up est une comédie qui suit Lisa, une illustratrice en herbe impulsive et à l'esprit libre dont les questions sur l'avenir de sa fille commencent à la tenir éveillée la nuit, et le journaliste socialement anxieux mais doué Danny. Le couple n'a aucun secret, sauf leurs sentiments l'un pour l'autre, et pendant que le monde dort, ils passent leurs longues nuits à parler bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés.



Au casting, dans les rôles principaux, nous retrouverons Antonia Thomas et Craig Roberts.



Le lancement pour cette première saison de 8 épisodes se fera le vendredi 22 septembre.



Allez-vous suivre la série Still Up ?

Source : TV Line