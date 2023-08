The Fall of the House of Usher : une date pour la série

News Séries

The Fall of the House of Usher - 2023 - Netflix

Netflix vient de programmer sa nouvelle série The Fall of the House of Usher.

La nouvelle série de Mike Flanagan (à qui l'on doit The Haunting of Hill House et Midnight Mass) arrive bientôt sur Netflix !



La chaîne de streaming lancera sa nouveauté le jeudi 12 octobre, à point pour Halloween.



Basée sur l'oeuvre d'Edgar Allan Poe, la série The Fall of the House of Usher met en scène les frères et sœurs impitoyables Roderick et Madeline Usher après avoir fait de Fortunato Pharmaceuticals un empire de richesse, de privilèges et de pouvoir. Mais les secrets du passé sont révélés lorsque les héritiers de la dynastie Usher commencent à mourir aux mains d'une femme mystérieuse depuis leur jeunesse.



Au casting, nous retrouverons Bruce Greenwood et Mary McDonnell dans les rôles principaux mais aussi Mark Hamill, Carl Lumbly, Malcolm Goodwin, Paola Nuñez, Daniel Jun ou encore Kyleigh Curran.



Cette mini série d'horreur se composera de 8 épisodes.



