Apple TV+ programme sa nouvelle série The Buccaneers

21/08/2023

Apple TV+ a programmé sa nouvelle série The Buccaneers.

C'est le mercredi 8 novembre que la chaîne Apple TV+ lancera sa nouveauté The Buccaneers.



Inspiré du dernier roman du même nom, non terminé, de Edith Wharton, la série est un drame romantique qui met en scène des filles avec de l'argent, des hommes avec du pouvoir. De l'argent neuf, de vieux secrets. Un groupe de jeunes filles américaines aimant s'amuser explose dans la saison londonienne étroitement corsetée des années 1870, déclenchant un choc culturel anglo-américain alors que le pays de la lèvre supérieure raide est infiltré par un mépris rafraîchissant pour des siècles de tradition. Envoyés pour obtenir des maris et des titres, les cœurs des boucaniers sont attachés à bien plus que cela, et dire "oui" n'est que le début...



La première saison de la série se composera de 8 épisodes. Au casting, nous retrouverons Christina Hendricks, Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Imogen Waterhouse, Mia Threapleton et Aubri Ibrag.



