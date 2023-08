A Murder at the End of the World : date pour la série Hulu

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/08/2023 à 09h59 par Charlotte Papet | Agenda | 0

A Murder at the End of the World - 2023 - Hulu

Hulu a programmé sa nouvelle série A Murder at the End of the World.

La série A Murder at the End of the World est un thriller qui suit la jeune détective amateure, Darby Hart, invitée aux côtés de 11 autres personnes par un milliardaire dans une destination inédite et reculée. Quand l'un des invités est retrouvé mort, Darby doit se battre pour prouver qu'il s'agit d'un meurtre avant que le tueur ne recommence.



Cette mini série débutera le mardi 14 novembre sur Hulu avec deux épisodes puis sera diffusée avec un épisode chaque semaine.



Source : TV Line