Des dates pour Chucky et SurrealEstate

23/08/2023

Chucky - 2023 - Syfy

Les nouvelles saisons de Chucky et SurrealEstate se trouvent des dates !

Le règne de la terreur de Chucky continue cet automne ! C'est le mercredi 4 octobre que la saison 3 de la série sera proposée sur Syfy et le jour suivant sur Peacock.



Pour rappel, la série Chucky est la suite des films et raconte l'histoire d'une ville plongée dans le chaos après qu'une poupée Chucky vintage se soit levée lors d'une vente de garage. Bientôt, une série de meurtres horribles menace d'exposer les sombres secrets de la ville, tandis que les ennemis et les alliés du passé de Chucky tentent d'exposer la vérité. De plus, une histoire d'origine non racontée expliquera comment un enfant ordinaire s'est transformé en monstre.



Le 4 octobre, après Chucky, Syfy lancera également la saison 2 de SurrealEstate. La série SurrealEstate suit l'agent immobilier Nick Roman et une équipe d'élite de spécialistes qui s'occupent des cas que personne d'autre ne veut : des maisons hantées et possédées qui effrayent littéralement les acheteurs potentiels. En recherchant, en enquêtant et en « réparant » les choses qui se bousculent dans la nuit, l'équipe travaille à créer une fermeture - et des fermetures - tout en luttant contre leurs propres démons.



Allez-vous suivre ces nouvelles saisons ?

Source : TV Line