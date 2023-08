Revue de presse: Shelter

News Séries

Shelter - 2023 - Amazon Prime Video

Vendredi dernier, Amazon Prime Video lançait sa nouvelle série Shelter.

Shelter est un thriller adapté du livre d'Harlan Coben dont voici le synopsis : après que la mort soudaine de son père l'ait conduit à commencer une nouvelle vie à Kasselton, dans le New Jersey, Mickey Bolitar se retrouve rapidement mêlé à la disparition mystérieuse d'une nouvelle élève de son école, Ashley Kent. Ce qui l'amène à découvrir des secrets inimaginables au sein de leur paisible banlieue. Avec l'aide des amitiés improbables qu'il vient de nouer avec l'inventif Spoon et la secrète Ema, Mickey dévoile la face cachée de Kasselton.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Jaden Michael, Constance Zimmer ou encore Didi Conn.



Les critiques sont mitigées mais penchant vers le positif :



Les personnages sont des types familiers, mais l'écriture et les performances les rendent originaux, individuels.

-- Los Angeles Times/Robert Lloyd



Cela semble beaucoup - et ça l'est. Mais tout est joué avec beaucoup de brio et suffisamment de confiance pour vous permettre d'ignorer les faux pas occasionnels.

-- The Guardian/Lucy Mangan



Malgré ses moments plus vacillants, Shelter est un solide petit thriller mystèrieux et plaira sans doute aux personnes qui aiment ce genre.

-- The A.V. Club/Kayleigh Dray



En fin de compte, il y a des moments captivants, mais cela ne culmine jamais tout à fait en quelque chose de plus élevé ou unique. Il y a une série plus audacieuse et captivante quelque part ici, mais malheureusement, elle est abritée sous quelque chose de plus simple, plus moyen.

-- Collider/Taylor Gates



La série a une base solide, mais perd son centre dans le réseau tordu des intrigues.

-- Variety/Aramide Tinubu



Regardez le trailer de la série Shelter :







Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Shelter.