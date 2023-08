Une date pour Percy Jackson and the Olympians

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/08/2023 à 18h05 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Percy Jackson and the Olympians - 2023 - Disney+

Disney+ a programmé sa série Percy Jackson and the Olympians.

Demi-Dieu de 12 ans, Percy commence seulement à appréhender ses pouvoirs surnaturels quand le Dieu Zeus l'accuse de l'avoir volé. Percy doit alors voyager à travers les Etats-Unis pour retrouver l'objet perdu et restaurer l'ordre à Olympe. C'est le synopsis de la nouvelle série made in Disney+, Percy Jackson and the Olympians.





Le lancement de la première saison de la série se fera leavec deux épisodes d'un coup. Par la suite, la chaîne de streaming diffusera un épisode par semaine.Allez-vous regarder la série ?

Source : TV Line