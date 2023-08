A League Of Their Own et The Peripheral finalement annulées

News Séries

The Peripheral - 2023 - Amazon Prime Video

Amazon Prime Video a décidé d'annuler ses deux séries A League Of Their Own et The Peripheral.

Coup dur pour les nouveaux fans des séries A League Of Their Own et The Peripheral, la chaîne de streaming Amazon Prime Video a finalement décidé de ne pas aller plus loin avec elles.



Renouvelées pour des saisons 2 il y a quelque temps, Amazon a annoncé faire marche arrière pour les annuler toutes les deux après leur première saison. La raison ? Selon Amazon, cela serait dû à la grève des scénaristes et des acteurs...



Pour rappel, A League Of Their Own racontait l'histoire d'une génération entière de femmes qui ont rêvé de jouer en tant que baseballeuse professionnelles.





, quant à elle, était l'adaptation du livre de William Gibson et suivait une femme essayant de rassembler les morceaux de sa famille brisée dans un coin oublié de l'Amérique de demain.Que pensez-vous de ces annulations ? Avez-vous suivi les deux séries ?

