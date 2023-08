Revue de presse: The Winter King

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/08/2023 à 14h24 par Charlotte Papet | Revue de Presse | 0

The Winter King - 2023 - ITVX

Hier, ITVX lançait sa nouvelle série The Winter King.

La série The Winter King nous propose une version révisée de la légende d'Arthur. On y suit Arthur Pendragon alors qu'il évolue de fils mis à l'écart à guerrier légendaire et leader.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Iain De Caestecker, Eddie Marsan ou encore Jordan Alexandra.



Les critiques sont relativement positives :



Bien qu'à ne pas confondre avec l'histoire médiévale réelle, The Winter King prouve que vous n'avez pas besoin de mythe ou de magie pour faire tourner une épopée fascinante, car la fantaisie bénéficie d'une bonne dose de réalité.

-- The A.V. Club/David Cote



L'écriture est impressionnante car elle emprunte assez fortement à la source originale tout en réussissant à apporter quelque chose de nouveau à la table.

-- Collider/Maggie Lovitt



Ses paysages somptueux, ses panoramas tentaculaires et ses châteaux magnifiques sont certainement assez agréables à regarder, et son noyau d'artistes est remarquablement solide. Mais si vous cherchez un récit arthurien qui a quelque chose de nouveau ou d'intéressant à dire sur le voyage du roi Arthur ou notre obsession pour lui, il est peut-être temps d'aller lire un livre à la place.

-- Paste/Lacy Baugher



Une fois que la mise en place de la table est passée, The Winter King est capable de ralentir suffisamment pour trouver son propre rythme. Pourtant, il n'y a jamais assez de tension pour savoir si les efforts d'Arthur seront couronnés de succès.

-- Collider/Chase Hutchinson



Regardez le trailer de la série The Winter King :





