Revue de presse: Ahsoka

le 23/08/2023

Ahsoka - 2023 - Disney+

Hier, Disney+ lançait sa nouvelle série Ahsoka.

Arrivée avec un jour d'avance sur la date annoncée officiellement, Ahsoka est la nouvelle série de Disney+. Spin-off de The Mandalorian, la série est centrée sur les aventures d'Ahsoka Tano.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Rosario Dawson dans le rôle titre mais aussi Natasha Liu Bordizzo ou encore Mary Elizabeth Winstead.



Les critiques sont mitigées :



Ahsoka évite les caméos excessifs et la connexion artificielle de points avec d'autres séries Star Wars de moindre importance, se concentrant plutôt sur ce qui rend cette franchise si amusante : ses personnages.

-- TVLine/Hayden Mears



Pour ceux qui n’ont jamais été intrigués par « Star Wars », le thème maître contre apprenti au cœur d’« Ahsoka » ne suffira probablement pas à les pousser à explorer un monde aussi intense. Cependant, pour les fans de toujours qui ont compris l'importance de "Rebels" et sont tombés amoureux de l'un des personnages féminins les plus emblématiques de la franchise, en apprendront davantage sur son histoire et sur ce qui est arrivé à Thrawn et Ezra, ce sera probablement une expérience transcendante.

-- Variety/Aramide Tinubu



C'est à bien des égards l'anti-« Andor » : elles ont toutes deux une construction lente, mais alors que le spin-off « Rogue One », nommé aux Emmy, se concentre sur la création de nouveaux personnages, thèmes et coins de la galaxie, « Ahsoka » se rabat sur des éléments du passé.

-- USA Today/Brian Truitt



Il y a une chance que lorsque certaines des personnes dont tout le monde parle feront enfin leur apparition dans Ahsoka, la série entière gagnera en immédiateté, ce qui fait actuellement défaut.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



Ahsoka n’a pas la beauté ou la grandeur du meilleur de la vision de George Lucas. Elle n’a rien de la tactilité des déserts de Tatooine ou du paysage glaciaire de Hoth. La conception de la production est aussi plate et fragile que la caractérisation. Ahsoka elle-même est, sur le papier, une dure à cuire – mais à l’écran, elle est sans joie.

-- The Independent/Nick Hilton



