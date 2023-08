And Just Like That... renouvelée pour une saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/08/2023 par Charlotte Papet

And Just Like That... - 2023 - Max

Max a renouvelé sa série And Just Like That...

C'est une troisième saison que la chaîne de streaming Max a commandé pour sa série And Just Like That...



Sequel de Sex And The City, la série And Just Like That... suit Carrie, Charlotte et Miranda qui passent des complications de la vie et de l'amitié pendant la trentaine, aux réalités encore plus compliquées dans la cinquantaine.



L'annonce de ce renouvellement intervient alors que la saison 2 de la série se termine aujourd'hui.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Avez-vous suivi la série ?

Source : TV Line