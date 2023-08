All Rise : une date pour la saison 3 qui sera la dernière

News Séries

Seriesaddict.fr le 25/08/2023 à 13h03 par Charlotte Papet | Agenda | 0

All Rise - 2022 - OWN

All Rise va bientôt revenir avec ses derniers épisodes !

C'est fini pour All Rise, du moins après sa troisième saison. La deuxième partie de la saison 3 reviendra avec 10 épisodes qui débuteront le samedi 16 septembre sur OWN. La série sera ensuite officiellement terminée.



Pour rappel, la série All Rise met en scène les vies dévouées, chaotiques, pleines d'espoir et parfois absurdes de juges, de procureurs et de défenseurs publics qui travaillent avec des huissiers de justice, des greffiers et des policiers pour obtenir que justice soit rendue pour les habitants de Los Angeles au sein d'un système juridique défaillant.



Que pensez-vous de cette annulation ? Aimez-vous la série ?

Source : TV Line