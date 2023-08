Une date pour la saison 2 de Wolf Like Me

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/08/2023 à 14h09 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Wolf Like Me - 2022 - Peacock

Peacock a programmé la saison 2 de Wolf Like Me.

Wolf Like Me est une dramédie romantique dont voici le synopsis : Chacun apporte son propre bagage à une nouvelle relation. Gary et Mary ne sont pas différents. Gary est une épave émotionnelle et lutte pour subvenir aux besoins de sa fille depuis la mort de sa femme. Mary a un secret qu'elle ne peut se résoudre à partager avec qui que ce soit. L'univers a réuni ces deux-là pour une raison, ils ont juste besoin de continuer à suivre les signes.



Alors que la saison 1 a été diffusée en janvier 2022, la saison 2 se trouve enfin une date ! C'est le jeudi 19 octobre que la série fera son grand retour avec 7 épisodes diffusés sur Peacock.



Allez-vous suivre cette nouvelle saison ? Aimez-vous Wolf Like Me ?

Source : TV Line