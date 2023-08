Rick and Morty : date pour la saison 7

News Séries

Seriesaddict.fr le 25/08/2023 à 12h13 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Rick and Morty - 2023 - Adult Swim

Rick and Morty reviennent bientôt avec leur septième saison !

C'est le dimanche 15 octobre que la série animée Rick and Morty reviendra avec de nouveaux épisodes sur Adult Swim !



Voici ce qui a été annoncé pour cette saison 7 :

Rick et Morty sont de retour et se ressemblent plus que jamais ! C'est la saison sept, et les possibilités sont infinies : que se passe-t-il avec Jerry ? L'été MALÉFIQUE ?! Et retourneront-ils un jour au lycée ?! Peut être pas! Mais découvrons-le ! Il y a probablement moins de pisse que la saison dernière. Rick et Morty, 100 ans ! Ou du moins jusqu'à la saison 10 !



Rappelons que la saison 7 de la série se fera, pour la première fois, sans le co-créateur Justin Roiland, qui faisait également les voix des deux personnages.



Allez-vous suivre cette nouvelle saison ?

Source : TV Line