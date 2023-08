Une date pour la saison 2 de The Gilded Age

News Séries

Seriesaddict.fr le 29/08/2023 à 08h13 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Gilded Age - HBO - 2022

HBO a programmé la saison 2 de The Gilded Age !

Enfin ! Un an et demi après la diffusion de la première saison de sa série The Gilded Age, la chaîne HBO programme sa saison 2.



C'est le dimanche 29 octobre que la nouvelle saison de la série sera lancée ! Pour rappel, The Gilded Age suit Marian Brook, une femme issue d’une famille conservatrice qui va s’infiltrer dans la riche famille voisine dirigée par George Russel, un impitoyable magnat des chemins de fer. Elle y fera la rencontre de Larry, son fils libertin, de sa nouvelle femme, l’ambitieuse Bertha, et fera l’expérience d’un tout nouveau monde.



Allez-vous suivre la saison 2 de The Gilded Age ?

Source : TV Line