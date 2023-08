Billy the Kid : une date pour la saison 2

News Séries

Billy the Kid - 2022 - Epic

La saison 2 de Billy the Kid se trouve une date !

C'est le dimanche 15 octobre que la nouvelle saison de la série Billy the Kid débutera sur Epix.



La saison 2 de la série sera divisée en deux avec la première partie diffusée en octobre donc qui se composera de 4 épisodes. La suite sera proposée en 2024.



Pour rappel, la série Billy the Kid suit le parcours du hors-la-loi, Billy the Kid, également connu sous le nom de William H. Bonney, depuis ses humbles racines irlandaises et ses débuts en tant que cow-boy et flingueur à la frontière américaine, jusqu'à son rôle central dans la guerre de Lincoln County et au-delà.



Allez-vous suivre cette saison 2 ?