Pas de saison 2 pour The Idol

30/08/2023

HBO a annulé sa série The Idol après une seule saison.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui ont aimé la série The Idol, celle-ci ne reviendra pas !



La chaîne HBO a décidé de ne pas renouveler sa nouveauté pour une deuxième saison. Il faut dire que la série a fait parler d'elle et a même fait polémique à cause des scènes très osées de Lily-Rose Depp.



Quoi qu'il en soit, l'équipe créative ne souhaitait pas faire de deuxième saison.



Pour rappel, la série The Idol met en scène une chanteuse pop qui commence une relation avec un mystérieux propriétaire de club, qui se trouve être le leader d'une secte secrète à Los Angeles.



Que pensez-vous de cette annulation ?

