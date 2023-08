Power Book III : Raising Kanan : date pour la saison 3

News Séries

30/08/2023

Power Book III: Raising Kanan - 2022 - Starz

Starz a programmé la saison 3 de Power Book III: Raising Kanan.

Power Book III: Raising Kanan revient bientôt avec sa nouvelle saison !



La chaîne Starz a dévoilé le date de retour de la série qui se fera le vendredi 1er décembre !







Power Book III: Raising Kanan est le troisième chapitre de la franchise Power. La série est un prequel qui ramène les téléspectateurs dans les années 90 et les premières années du personnage emblématique de Power, Kanan Stark.







Dans cette saison 3, Kanan se retrouve aux prises avec les notions mêmes de bien et de mal. Le Bien et le Mal. Fidélité et déloyauté. Et il n’est pas seul. Chaque membre de la famille Thomas doit faire face à une crise existentielle qui remet en question son identité même.



Avez-vous hâte de retrouver la série Power Book III: Raising Kanan ?

