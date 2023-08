The Lincoln Lawyer renouvelée pour une saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 31/08/2023 à 10h03 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Lincoln Lawyer - 2023.- Netflix

Netflix a renouvelé The Lincoln Lawyer pour une saison 3 !

Excellente nouvelle pour les fans de la série The Lincoln Lawyer, celle-ci va revenir pour une nouvelle saison !



Alors que la saison 2 vient de se terminer ce mois-ci, c'est une troisième saison que la chaîne de streaming a commandé pour son drame.



Rappelons que la série met en scène un avocat réputé de Los Angeles qui, après avoir été mis de côté après un accident, reprend sa carrière à zéro, dans sa Lincoln, quand il commence à s'occuper d'un cas de meurtre.



Cette troisième saison, composée de 10 épisodes, se basera sur le cinquième livre de Michael Connelly, intitulé The Gods of Guilt.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? La série vaut-elle le coup d'oeil ?

Source : TV Line