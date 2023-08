The Great annulée après 3 saisons

News Séries

Seriesaddict.fr le 31/08/2023 à 09h50 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Great - 2023 - Hulu

C'est fini pour la série The Great !

C'est après trois saisons de bons et loyaux services que la chaîne Hulu a décidé d'arrêter sa série The Great.



The Great est un voyage drôle et anti-historique à travers la Russie du XVIIIe siècle après la montée follement comique de Catherine the Nothing à Catherine the Great.



L'annulation de la série intervient trois mois après le début de la saison 3.



Que pensez-vous de cette annulation ?

Source : TV Line