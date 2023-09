Revue de presse: One Piece

News Séries

Seriesaddict.fr le 31/08/2023 à 09h06 par Charlotte Papet | Revue de Presse | 0

2023 - Netflix

Hier, Netflix lançait sa nouvelle série One Piece.

Adaptée des très célèbres mangas du même nom d'Eiichiro Oda, la série One Piece suit les aventures du célèbre pirate. Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Inaki Godoy, Mackenyu Arata ou encore Emily Rudd. Côté critiques, on peut dire que la série était très attendue au tournant, et on peut dire que le positif l'emporte sur le négatif : Il n'a pas été trop difficile de s'identifier aux personnages, ni de comprendre de quelle façon les showrunners ont essayé d'aborder l'histoire. Parce-que One Piece est beaucoup de choses, mais que c'est avant tout une aventure. Une qui semble agréable pour les nouveaux venus, au moins. -- Consequence/Liz Shannon Miller Si les fans espèrent que leur monde One Piece bien aimé soit rafraichi avec amour, ils sont au bon endroit. Non seulement on voit que l'équipe a mis tout son temps et son énergie au service de cet univers, mais le casting fait aussi son travail, en proposant des performances assurées et posées. -- Radio Times/Jasmine Valentine Si cette adaptation fait un travail admirable pour démontrer l'esprit de One Piece, son traitement abrégé de l'intrigue lui fait perdre une grande partie, si ce n'est tout son cœur. -- The Guardian/Jesse Hassenger L'énergie de la construction de l'univers de la série et l'alchimie entre les personnages suffisent dans les premiers épisodes. Mais une fois que la nouveauté s'efface, certains problèmes se dévoilent. Le premier étant que les épisodes de One Piece sont beaucoup trop longs. -- Rolling Stone/Alan Sepinwall "One Piece" est basé sur l'une des séries de mangas les plus populaires de tous les temps, avec un quart de siècle d'histoire remplissant ses voiles. Et si vous ne vous y êtes pas encore familiarisé, cette version de la série Netflix de l'aventure extravagante des pirates semble être un mauvais point de départ, offrant peu d'incitation à essayer de rattraper son retard maintenant. -- CNN/Brian Lowry Regardez le trailer de la série One Piece :

http://seriesaddict.fr" />

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de One Piece