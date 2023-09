Pas de saison 3 pour How I Met Your Father

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/09/2023 à 13h09 par Charlotte Papet | Agenda | 0

How I Met Your Father - 2022 - Hulu

Hulu a décidé d'annuler sa série How I Met Your Father.

Mauvaise nouvelle pour les fans du sequel de la série How I Met Your Mother, How I Met Your Father, celui-ci vient de se faire annuler par la chaîne de streaming Hulu.



Une double mauvaise nouvelle quand on sait que la série n'aura pas de fin. En effet, la saison 2 s'est terminée il y a presque deux mois.



Pour rappel, la série How I Met Your Father se déroule huit ans après la fin de la série mère et suit Sophie, qui raconte à son fils l'histoire de sa rencontre avec son père : une histoire qui nous catapulte en 2021 où Sophie et son groupe d'amis très unis sont en train de découvrir qui ils sont, ce qu'ils veulent de la vie et comment tomber amoureux à l'ère des applications de rencontres et des options illimitées.



Que pensez-vous de cette annulation ?