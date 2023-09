Nouvelles séries TV septembre 2023 : Gen V, The Changeling, TWD: Daryl Dixon...

News Séries

Seriesaddict.fr le 05/09/2023 à 13h36 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Walking Dead: Daryl Dixon - 2023 - AMC

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en septembre 2023 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de septembre :



JEUDI 7 SEPTEMBRE



The Killing Kind - Paramount+

Synopsis : Basé sur le livre à succès du même nom de Jane Casey, personne ne comprend mieux le sombre fossé entre la justice et le droit qu’Ingrid Lewis. En tant qu'avocate accomplie, Ingrid est habituée à traiter avec des clients difficiles, mais personne ne rivalise avec John Webster – charmant, beau, prospère et intelligent. Webster a été accusé de contrôle coercitif par une ex-petite amie et Ingrid l'a défendu avec succès devant le tribunal, remportant le procès.

Note d'envie de voir la série : 5/10



VENDREDI 8 SEPTEMBRE



The Changeling - Apple TV+

Synopsis : L'histoire d'amour d'Apollon et d'Emma est un conte de fées, jusqu'à ce qu'Emma disparaisse mystérieusement. Dépouillé, Apollo se retrouve dans une odyssée défiant la mort à travers une ville de New York dont il ignorait l'existence.

Note d'envie de voir la série : 9/10



DIMANCHE 10 SEPTEMBRE



The Walking Dead: Daryl Dixon - AMC

Synopsis : Spin-off de la série "The Walking Dead" centré sur Daryl. Il se réveille et se retrouve quelque part sur le continent européen et tente de reconstituer ce qui s'est passé. Comment est-il arrivé ici ? Comment va-t-il rentrer à la maison ?

Note d'envie de voir la série : 7/10



MERCREDI 13 SEPTEMBRE



The Other Black Girl - Hulu

Synopsis : Nella, une assistante éditoriale, en a assez d'être la seule fille noire de son entreprise, alors elle est ravie quand Hazel est embauchée. Mais alors que l'étoile d'Hazel commence à monter, Nella se déchaîne et découvre que quelque chose de sinistre se passe dans l'entreprise.

Note d'envie de voir la série : 6/10



VENDREDI 15 SEPTEMBRE



Wilderness - Amazon Prime Video

Synopsis : Le couple britannique Liv et Will semble avoir tout pour plaire : un mariage solide, une nouvelle vie glamour à New York, à des milliers de kilomètres de leur ville natale, et encore assez jeunes pour sentir que toute leur vie est devant eux. Jusqu'à ce que Liv découvre la liaison de Will. Le chagrin est rapidement suivi d’une autre émotion : la fureur. La vengeance est sa seule option, et lorsque Will propose un voyage à travers les parcs nationaux épiques d'Amérique pour donner un nouveau départ à leur relation, elle connaît exactement l'endroit...

Note d'envie de voir la série : 8/10



VENDREDI 22 SEPTEMBRE



Still Up - Apple TV+

Synopsis : La série suit Lisa, une illustratrice en herbe impulsive et à l'esprit libre dont les questions sur l'avenir de sa fille commencent à la tenir éveillée la nuit, et le journaliste socialement anxieux mais doué Danny. Le couple n'a aucun secret, sauf leurs sentiments l'un pour l'autre, et pendant que le monde dort, ils passent leurs longues nuits à parler bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés.

Note d'envie de voir la série : 7/10



The Continental - Peacock

Synopsis : The Continental est une chaîne d'hôtels situés partout dans le monde qui sert de territoire neutre pour les membres de l'underworld criminel. Ils sont fréquentés par de nombreux tueurs à gage et meurtriers notoires.

Prequel des films John Wick.

Note d'envie de voir la série : 8/10



DIMANCHE 24 SEPTEMBRE



Krapopolis - FOX

Synopsis : Une famille d'humains, de Dieux et de monstres essaient de diriger une des toutes premières ville du monde, sans s'entretuer.

Note d'envie de voir la série : 7/10



LUNDI 25 SEPTEMBRE



The Irrational - NBC

Synopsis : Alec Baker est un professeur en science comportementale mondialement reconnu qui offre son approche unique et inattendue pour comprendre les comportements humains pour aider à résoudre des cas compliqués impliquant le gouvernement, les forces de l'ordre et les entreprises.

Note d'envie de voir la série : 5/10



VENDREDI 29 SEPTEMBRE



Gen V - Amazon Prime Video

Synopsis : Dans la seule université réservée aux Supes (et gérée par Vought International), on suit les vies hormonales et compétitives de jeunes super-héros qui testent leurs limites physiques, sexuelles et morales en se battant pour arriver en haut du classement de l'école.

Note d'envie de voir la série : 9/10



Quelles nouveautés allez-vous suivre ?