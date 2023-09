Revue de presse: The Changeling

News Séries

Seriesaddict.fr le 08/09/2023 à 13h48 par Charlotte Papet | Revue de Presse | 0

The Changeling - 2023 - Apple TV+

Aujourd'hui, Apple TV+ lance sa nouvelle série The Changeling.

La série The Changeling met en scène l'histoire d'amour d'Apollon et d'Emma, un conte de fées, jusqu'à ce qu'Emma disparaisse mystérieusement. Dépouillé, Apollo se retrouve dans une odyssée défiant la mort à travers une ville de New York dont il ignorait l'existence.



Au casting de cette nouvelle série, nous retrouvons Lakeith Stanfield, Clark Backo ou encore Adina Porter.



Les critiques sont, dans la majorité, emballées mais regrette le manque d'avancement entre le début et la fin de la saison :



Il n'est pas trop difficile de se perdre dans les bois proverbiaux ici, mais même lorsque nous le faisons, cette série a établi suffisamment de confiance grâce à une histoire compétente pour que nous rattrapions notre retard et sachions que cela en vaut la peine. L’arme secrète de The Changeling est sa caractérisation, chaque acteur de cette distribution incarnant si richement son rôle respectif.

-- The A.V. Club/Meredith Hobbs Coons



Ce sera probablement l’une des séries les plus merveilleusement erratiques, mais ambitieuses et captivantes de la saison.

-- Wall Street Journal/John Anderson



Ce qui nous reste, c’est une série trop désordonnée pour réaliser l’allégorie intéressante qu’elle tente. C’est dommage, et c’est une véritable occasion manquée : nous méritons un drame audacieux qui n’a pas peur d’affronter les effets aliénants de la dépression postnatale et de la psychose – mais The Changeling n’est pas cette série.

-- The Independent/Katie Rosseinsky



"The Changeling" offre des horreurs les plus efficaces que j'ai jamais vues. Le réalisme décontracté, ancré et quotidien de la série augmente le cauchemar ; le contraste entre ces registres, chaque fois qu’ils se rencontrent, est saisissant. Totalement saisissant. Mais à mesure que les quêtes des protagonistes affaiblissent leur lien avec ce monde concret, les enjeux de la série commencent également à se disperser, comme pulvérisés par trop d’opérations symboliques concurrentes.

-- Washington Post/Lili Loofbourow



À partir du moment où "The Changeling" commence jusqu’à la scène finale, on a l’impression que les créateurs n’ont aucun intérêt à expliquer les détails nécessaires pour donner un sens à cette histoire. Ce qui aurait dû être du fantastique horrifique enchanteur cède la place à un puzzle déroutant, oscillant vers l’absurde.

-- Variety/Aramide Tinubu



Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de The Changeling.